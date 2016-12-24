В Мордовии 17-летний парень убил ударом ножа уголовника

25 марта в реке Вачка около деревни Обуховка Сеченского района Нижегородской области с ножевым ранением в шею было обнаружено тело неизвестного мужчины. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 40-летний житель Мордовии, ранее судимый за убийство трех человек.

Благодаря грамотному взаимодействию сотрудников уголовного розыска МВД по РМ и территориальных отделов полиции Мордовии и Нижегородской области было установлено, что смертоносное ранение уголовнику было нанесено в ночь на 24 марта в поселке Тургенево Ардатовского района республики.

В результате дальнейшей работы оперативниками были обнаружены биологические следы, которые позволили определить точное место совершения преступления. В последующем полицейские установили свидетелей конфликта между убитым и 17-летним молодым человеком из Тургенево и его отцом.

По версии следствия, в ходе возникшей ссоры юноша нанес бывалому товарищу ножевое ранение в шею, после чего вместе с отцом они вывезли на автомобиле тело погибшего на территорию Нижегородской области, где сбросили труп в водоем.

В настоящий момент парень заключен под стражу на территории соседнего региона. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации Следственного комитета по Нижегородской области, в ходе расследования действиям отца обвиняемого также будет дана юридическая оценка по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).