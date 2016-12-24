Пенсионерка из Рузаевки стала жертвой очередного телефонного «развода» о ДТП с дочерью

83-летняя жительница Рузаевки оказалась беззащитной перед вербальным натиском телефонных мошенников. Пожилую женщину обманули по известному сценарию со звонком мнимой дочери и рассказом о совершенном ДТП, после чего вытянули у пенсионерки все сбережения.

В полиции потерпевшая рассказала, что 28 марта ей позвонила рыдающая женщина, которая выдавала себя за ее дочь. Липовая «кровиночка» сообщила, что по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Для возмещения затрат на лечение пострадавшего в аварии, а также за уход от уголовной ответственности, требовалось заплатить 800 тысяч рублей.

После этого в разговор вступил «опереточный» сотрудник полиции. У пенсионерки были только 310 тысяч рублей, которые она согласилась передать для «спасения дочери». По инструкции «офицера», пожилая женщина завернула деньги в вещи дочери и отдала этот денежный ком подъехавшему к ее дому молодому человеку.

Потом жительница Рузаевки, конечно, смогла выйти на связь со своей настоящей дочерью, у которой все было в порядке. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию.

По информации регионального МВД, ровно также мошенники намеревались разорить еще одну жительницу Рузаевского района, но та прервала телефонный разговор с жуликами и сразу же сама позвонила дочери. Из беседы с ней мать поняла, что ее пытались развести на деньги аферисты, и сообщила об этом в полицию.

В настоящий момент устанавливаются личности и местонахождение лиц, причастных к совершению указанных преступлений.