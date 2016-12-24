Санаксарский мужской монастырь получил современное газовое оборудование

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Специалисты завершили газификацию Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря. Все три с половиной века с момента основания его отапливали дровами, а в последние времена еще и углем.
Провести газ в обитель хотели давно, но сложностей добавляло его расположение - трубы можно было проложить не везде. За наболевший вопрос основательно взялись после поручения Главы Мордовии Артёма Здунова, которое он дал в октябре 2021 года.
«Это наша святыня, место паломничества. Мы должны подвести туда газ, каким бы сложным этот вопрос ни был», - отметил тогда лидер республики.
Теперь в котельной монастыря вместо старых угольных котлов установлено современное газовое оборудование, которое будет работать в автономном режиме. Газом будет отапливаться порядка десяти тысяч квадратных метров - храмы, дом паломника, мастерские, братские кельи, трапезная и другие помещения. Сейчас переоборудование близится к финишной прямой. Осталась отладка и отделочные работы в котельной.
«Мы благодарны Главе Мордовии Артёму Алексеевичу Здунову за то, что он помог сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. В истории нашего монастыря открылась новая страница», - сказал наместник Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря архимандрит Иннокентий.
Газификация монастыря особенно важна сейчас, когда обитель готовится встречать большой поток гостей. Напомним, уникальный памятник архитектуры войдет в число объектов паломническо-туристического кластера «Саранск - Темников - Санаксарь», который в свою очередь станет частью уже всероссийского проекта «Арзамас - Дивеево - Саров».
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