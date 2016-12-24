В Доме Республики обсудили вопросы увеличения налоговых поступлений

29 марта в Саранске состоялось совещание под руководством Председателя Правительства Мордовии Дмитрия Позднякова по вопросам вовлечения в налоговый оборот ранее учтенных и неучтенных объектов капитального строительства и земельных участков на территории республики. В нем приняли участие руководители УФНС по РМ и регионального Управления Росреестра, а также главы муниципальных районов и городского округа Саранск.

Дмитрий Поздняков обратил особое внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость активизации работы по обозначенным на совещании направления деятельности. Вовлечение в налоговый оборот учтенных и неучтенных объектов капитального строительства и земельных участков позволит увеличить поступление налоговых платежей.

На совещании обсуждались меры по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках проводимой в регионе переоценки стоимости объектов капитального строительства.

Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия регионального Правительства и Управления Росреестра по РМ в целях повышения эффективности совместной работы.