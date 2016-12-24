В Доме Республики обсудили вопросы увеличения налоговых поступлений

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
29 марта в Саранске состоялось совещание под руководством Председателя Правительства Мордовии Дмитрия Позднякова по вопросам вовлечения в налоговый оборот ранее учтенных и неучтенных объектов капитального строительства и земельных участков на территории республики. В нем приняли участие руководители УФНС по РМ и регионального Управления Росреестра, а также главы муниципальных районов и городского округа Саранск.
Дмитрий Поздняков обратил особое внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость активизации работы по обозначенным на совещании направления деятельности. Вовлечение в налоговый оборот учтенных и неучтенных объектов капитального строительства и земельных участков позволит увеличить поступление налоговых платежей.
На совещании обсуждались меры по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках проводимой в регионе переоценки стоимости объектов капитального строительства.
Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия регионального Правительства и Управления Росреестра по РМ в целях повышения эффективности совместной работы.
Поделиться в соц. сетях:
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта