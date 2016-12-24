В Большеберезниковском районе 37-летнему «стрелку» предъявлено обвинение в гибели односельчанина

По информации Следственного комитета по РМ, днем 24 марта 2023 года на улице в селе Паракино Большеберезниковского района 37-летний местный житель выстрелил в 47-летнего односельчанина из зарегистрированного охотничьего ружья. От полученного огнестрельного ранения в область коленного сустава пострадавший скончался на месте в результате обильной кровопотери.

После задержания фигурант уголовного дела пояснил следователю СК, что между ним и потерпевшим ранее сложились неприязненные отношения. Причастность к инкриминируемому деянию обвиняемый не отрицает. В настоящее время судом по ходатайству следствия он заключен под стражу.

По уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы.