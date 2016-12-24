В МГПУ им. Евсевьева стартовали Университетские смены

В городах России стартовали Университетские смены для участников «Движения Первых» Они пройдут в 27 лучших педагогических вузах нашей страны, среди которых и МГПУ им. М. Е. Евсевьева. Сюда уже приехали 25 ребят из Нижегородской области, чтобы познакомиться с республикой и Мордовским педагогическим университетом.

Юных гостей республикит ждет насыщенная программа, которая включает лекции экспертов в области педагогики, обзорные экскурсии, походы в музеи и театры, знакомство с национальным колоритом, мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки.

«За это время учащиеся получат новые знания и профориентационный опыт, смогут стать ближе к осознанному выбору будущей профессии», – отметила председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасия Гришнева.

Организаторами проекта для талантливых школьников являются Министерство Просвещения РФ и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». В конкурсном отборе на Университетские смены принимали участие ребята из движения от 14 до 17 лет. Также участниками смены стали победители всероссийского онлайн-марафона «14 дней в движении».

Теперь победители смогут попробовать себя в роли студентов, пройти интересное и полезное обучение по дополнительной общеобразовательной программе в известных педагогических вузах России.