В Центре управления регионом прошел обучающий семинар для представителей учреждений культуры

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Специалисты ЦУР Республики Мордовия продолжают рассказывать представителям органов власти, местного самоуправления и госучреждений, как правильно вести официальные паблики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Напомним, что в конце прошлого года в силу вступил федеральный закон, который обязывает ведомства и госучреждения вести свои госпаблики.
28 марта в стенах ЦУР прошла очередная обучающая встреча для работников учреждений культуры. В ходе семинара участники обсудили проблемные вопросы ведения официальных аккаунтов учреждений культуры и пути их решения, важность взаимодействия с населением в соцсетях и работы с обратной связью, интересные форматы контента, а также методы продвижения пабликов.
Помимо специалистов ЦУР в роли спикеров также выступили представители некоторых учреждений культуры, которые поделились с коллегами своим опытом и успешными кейсами.
Кстати, в Мордовии на сегодняшний день создано больше 1,5 тыс. госпабликов, 209 из которых относятся к сфере культуры.
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