Председателю Госcобрания РМ поступило несколько обращений от членов семей мобилизованных бойцов

В рамках приема граждан Председателю Госcобрания РМ Владимиру Чибиркину поступило несколько обращений от жителей региона, в том числе, от семей мобилизованных бойцов.

За поддержкой к Председателю Госсобрания Мордовии обратилась мать участника СВО, погибшего в ходе боевого столкновения. До начала специальной военной операции местом его службы был Южно-Сахалинск. В настоящее время там на территории военной части находится машина, владельцем которой был погибший сын жительницы Мордовии. С учетом поступившей от нее просьбы будет проведена консультация с военным комиссаром республики, чтобы найти варианты доставки транспортного средства в Саранск. В случае необходимости к решению вопроса будут также подключены юристы.

Из Краснослободского района на связь вышла супруга военнослужащего, который сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Женщина поблагодарила спикера Госсобрания за помощь. Недавно из-за схода снега серьезно пострадал балкон в ее квартире. Просьба о содействии в его ремонте быстро получила положительное решение - балкон был приведен в надлежащее состояние.

Также принято решение оказать помощь военнослужащему, получившему тяжелые ранения в результате минометного обстрела военной части. С такой просьбой к Владимиру Чибиркину обратилась мать солдата – жительница Саранска. В настоящее время молодой человек проходит реабилитацию в одной из клиник Подмосковья, до этого он перенес несколько операций.



