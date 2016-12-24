Предприниматели Мордовии провели благотворительную акцию для воспитанников детского дома

Ярмарка самозанятых, проведенная в декабре 2022 года Минэкономики Мордовии и Центром «Мой бизнес» РМ в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сплотила ее участников. У них появились первые идеи для совместных благотворительных проектов, которые они сейчас воплощают в жизнь.

Сначала самозанятые и социальные предприниматели республики приняли участие в благотворительной новогодней акции и собрали подарки для воспитанников республиканского приюта «Надежда».

Также к Международному женскому дню для детей приюта самозанятые провели мастер-класс по расписыванию имбирных пряников. А 28 марта директор конного клуба «Импульс» Наталья Батраченко и самозанятые Мордовии, в дни школьных каникул, решили подарить праздник детям из неблагополучных семей, предложив им катание на лошадях и устроив для них чаепитие после конной прогулки.

В акции приняли участие самозанятые ярмарки «Подарки любимым», которая проходила в Саранске с 20 февраля по 8 марта. На часть вырученных от ярмарки средств, были приобретены несколько мешков моркови для лошадей, и конечно же - сладости для детей. Помощь в проведении акции также оказало республиканское благотворительное сообщество «Добро-13».

«В 2021 году, пройдя обучение в Центре «Мой бизнес», я получила статус социального предпринимателя и грант от государства на развитие бизнеса, – рассказывает Наталья Батраченко. – Наш конный клуб стал участником различных благотворительных проектов, и мы рады сегодня принимать воспитанников Ялгинского детского дома».

Экскурсия по конному клубу не оставила никого равнодушным. Подростки смогли почувствовать себя настоящими наездниками. Им рассказали, как правильно кормить животных, ухаживать за ними, показали, какие виды пород лошадей представлены, для каких соревнований предназначены.

«Иппотерапия благотворно влияет на психику детей, успокаивает их и делает более счастливыми. Мы благодарны, что предприниматели Мордовии проводят такие акции и оказывают внимание воспитанникам нашего детского дома», – отметил один из воспитателей.