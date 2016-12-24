Коллекционера монет из Мордовии обманул мошенник из Тульской области

В ноябре прошлого года в дежурную часть полиции города Краснослободска поступило сообщение от местного жителя о «нумизматическом» обмане. Некий продавец редких монет в интернете обманным путем увел у мордовского коллекционера 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, в прошлом году на сайте «Фалеристика», где общаются владельцы редких денежных знаков, житель Алексина выставил информацию о продаже монет 1817 года номиналом 1 копейка. Мужчина указал, что у него припасено около двух тысяч раритетных изделий и приложил скопированные из интернета фотографии. Но это объявление было лишь жульнической приманкой, никаких монет у фейкового торговца не имелось.

25 ноября по телефону с продавцом связался житель Краснослободского района и сообщил, что готов приобрести всю коллекцию. Потерпевший перечислил 30 тысяч рублей, после чего абонентский номер мошенника стал недоступен. Мужчина был вынужден обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность афериста была установлена. Им оказался 44-летний житель Тульской области. В марте этого года сотрудники уголовного розыска Краснослободского отдела задержали его по месту жительства в городе Алексин и доставили в Мордовию.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал полностью.