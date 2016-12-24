В Ковылкино задержали подозреваемого по делу о гибели 23-летнего молодого человека

По информации Следственного комитета РМ, в Ковылкино задержан подозреваемый, причастный к причинению смерти местному жителю.

По предварительным данным, ночью 19 марта 2023 года возле кафе в городе Ковылкино в ходе словесного конфликта 28-летний местный житель ударил 23-летнего молодого человека, от чего последний потерял равновесие и упал с крыльца на тротуар. Пострадавшего доставили в больницу, где 21 марта он скончался от отека головного мозга.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следствием подозреваемый задержан и допрошен, устанавливаются свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. С учетом собранных доказательств, заключений экспертиз следователем СК подозреваемому будет предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному уголовному делу, просят обращаться в следственный отдел по адресу: г.Ковылкино, ул.Советская, 2.