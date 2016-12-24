Жители аварийных домов в районах Мордовии переселятся в новостройки

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
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В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» близится к завершению строительство 24-квартирного дома по ул. Советской в Инсаре.
Также нацпроект позволит в 2023 году расселить 64 жилых помещения в Рузаевском районе. Условия проживания улучшат более 100 человек. Отметим, что по программе переселения за 2022 год новые квартиры уже получили 168 человек из 81 квартиры аварийных многоквартирных домов Рузаевского района.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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