Жители аварийных домов в районах Мордовии переселятся в новостройки

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» близится к завершению строительство 24-квартирного дома по ул. Советской в Инсаре.

Также нацпроект позволит в 2023 году расселить 64 жилых помещения в Рузаевском районе. Условия проживания улучшат более 100 человек. Отметим, что по программе переселения за 2022 год новые квартиры уже получили 168 человек из 81 квартиры аварийных многоквартирных домов Рузаевского района.