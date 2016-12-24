Дмитрий Поздняков обсудил вопросы по подготовке к весенне-полевым работам

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28 марта состоялась рабочая поездка Председателя Правительства республики Дмитрия Позднякова в Больше-Березниковский район. Премьер-министр посетил аграрное предприятие ООО «АПК» «Ресурс», которое занимается выращиванием зерновых культур.
В целом, сельскохозяйственная отрасль республики активно ведет подготовку к посевной кампании 2023 года. В текущем году вся посевная площадь составит 765 тыс. га, что на 4 тыс. га больше уровня 2022 года. Яровой сев предстоит провести на площади 504 тыс. га.
Под урожай 2023 года планируется внести 151 тысяч тонн минеральных удобрений.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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