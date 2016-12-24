В Атюрьевском районе устанавливаются обстоятельства гибели местной жительницы и ее 10-летней дочери

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Следственным комитетом по РМ проводится процессуальная проверка по факту смерти жительницы Атюрьевского района и ее 10-летней дочери.
По данным следствия, днем 27 марта 2023 года тела погибших обнаружены в собственном доме в селе Мордовская Козловка. По предварительным данным их смерть наступила от отравления угарным газом.
В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания.
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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