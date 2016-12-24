Врио начальника УГИБДД МВД по РМ проведет личный прием граждан

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
29 марта врио начальника УГИБДД МВД по РМ полковник полиции Алексей Крайнов проведет прием граждан в Управлении ГИБДД по вопросам, относящимся к компетенции Госавтоинспекции.
Прием будет проводиться 29 марта с 16.00 до 18.00 часов в здании Управления ГИБДД МВД по РМ по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 6.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(8342) 29-83-18, 29-89-75, 29-89-38 (обеденный перерыв с 12-45 до 14-00).
При обращении гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
В Госавтоинспекции также напоминают, что жители Мордовии могут обратиться к руководству республиканского ведомства на официальном сайте Министерства 13.mvd.ru на главной странице в разделе «Для граждан» - «Прием обращений».
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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