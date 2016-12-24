Врио начальника УГИБДД МВД по РМ проведет личный прием граждан

29 марта врио начальника УГИБДД МВД по РМ полковник полиции Алексей Крайнов проведет прием граждан в Управлении ГИБДД по вопросам, относящимся к компетенции Госавтоинспекции.

Прием будет проводиться 29 марта с 16.00 до 18.00 часов в здании Управления ГИБДД МВД по РМ по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, д. 6.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(8342) 29-83-18, 29-89-75, 29-89-38 (обеденный перерыв с 12-45 до 14-00).

При обращении гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В Госавтоинспекции также напоминают, что жители Мордовии могут обратиться к руководству республиканского ведомства на официальном сайте Министерства 13.mvd.ru на главной странице в разделе «Для граждан» - «Прием обращений».