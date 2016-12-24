Жительница Тольятти увела золотую цепочку из торгового центра в Саранске

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26-летняя жительница города Тольятти предстанет перед судом в столице Мордовии по обвинению в «ювелирной» краже.
По информации МВД по РМ, в ходе дознания было установлено, что незадолго до новогодних праздников девушка находилась в Саранске, и посетила торговый центр по улице Волгоградской. В павильоне по торговле ювелирными изделиями она попросила показать ей золотую цепочку. После осмотра покупательница попросила отложить украшение пока она сходит к машине за деньгами, и вернула коробку. Только та оказалась пустой.
С цепочкой за 62 тысячи рублей ушлая особа покинула Саранск. Но сотрудники полиции установили личность злоумышленницы с отменной ловкостью рук и привлекли ее к уголовной ответственности по статье о краже.
Как отмечается, ранее девушка была неоднократно судима за совершение имущественных преступлений. Свою вину она признала полностью и вернула похищенное имущество.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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