Жительница Тольятти увела золотую цепочку из торгового центра в Саранске

26-летняя жительница города Тольятти предстанет перед судом в столице Мордовии по обвинению в «ювелирной» краже.

По информации МВД по РМ, в ходе дознания было установлено, что незадолго до новогодних праздников девушка находилась в Саранске, и посетила торговый центр по улице Волгоградской. В павильоне по торговле ювелирными изделиями она попросила показать ей золотую цепочку. После осмотра покупательница попросила отложить украшение пока она сходит к машине за деньгами, и вернула коробку. Только та оказалась пустой.

С цепочкой за 62 тысячи рублей ушлая особа покинула Саранск. Но сотрудники полиции установили личность злоумышленницы с отменной ловкостью рук и привлекли ее к уголовной ответственности по статье о краже.

Как отмечается, ранее девушка была неоднократно судима за совершение имущественных преступлений. Свою вину она признала полностью и вернула похищенное имущество.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.