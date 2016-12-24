В Саранске в рамках Молодежной лиги среднего профессионального образования совместно с Enzhi crew - Школа Танцев в Саранске состоялся Всероссийский танцевальный фестиваль «Про.Кач».

В рамках фестиваля были представлены различные танцевальные направления, включая хип-хоп, современную хореографию, латиноамериканские танцы и т.д. Кроме того, на фестивале были проведены мастер-классы от известных танцоров и хореографов.

Фестиваль «Про.Кач» стал отличной возможностью для талантливых танцоров проявить себя, а поклонники танцевального искусства смогли насладиться красочным шоу.



Всероссийский танцевальный фестиваль «Про.Кач» в Саранске - это не просто танцевальное мероприятие, это настоящий праздник танца и культуры, который оставляет яркие впечатления у всех участников и зрителей.