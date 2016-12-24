Жители Мордовии вошли в число первых участников Международного конкурса рисунков «Открытка Победы»

В рамках творческого состязания всем желающим предлагается нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. В этом году конкурс расширяет формат: кроме открыток в честь Победы в Великой Отечественной войне, можно нарисовать открытку в поддержку участников специальной военной операции.



Всего на конкурс поступило уже более 4 тысяч открыток. Среди работ, например, открытка 12-летнего Егора Службина из Мордовии. Авторы изображают в работах героев Отечества, исторические места, военную технику, а также символы памяти и Победы: гвоздики, георгиевскую ленточку, ордена и медали, вечный огонь, салют.



Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Прием заявок продолжится до 16 апреля. Затем все рисунки войдут в онлайн-выставку на официальном сайте Музея Победы. Интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы! Работы, набравшие наибольшее количество голосов будут отмечены призом зрительских симпатий.



Итоги конкурса будут опубликованы 11 мая. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Лучшие работы, выбранные экспертами, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Победители и призеры будут определены в пяти возрастных категориях - среди школьников 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет). Все участники получат сертификаты, а победители - наборы коллекционных открыток и призы партнеров.



Творческое состязание проводится Музеем Победы совместно с «Движением Первых», «Волонтерами Победы», издательской группой АСТ, заводом художественных красок «Невская Палитра» и сетью магазинов «Передвижник».

Более подробная информация на странице конкурса: https://clck.ru/33jKgh.