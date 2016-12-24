Благодаря гранту в Мордовии появятся новые пляжные зоны отдыха

27 марта в столице Мордовии состоялся семинар для региональных предпринимателей по организации загородного и пляжного отдыха. Спикером выступила президент Ассоциации по поддержке развития глэмпингов Жанна Кира. В конференц-зале отеля Mercure присутствовали предприниматели и представители администраций муниципальных районов, где в этом году планируется благоустроить территории пляжного отдыха.

Семинар был подготовлен Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Безусловно, глэмпинги являются перспективным вектором развития в туризме Мордовии. Предприниматели не бояться инвестировать в такие проекты свои средства, так как они быстро окупаются по сравнению, например, с теми же отелями. Это новый формат отдыха, который сейчас набирает обороты по всей России», - подчеркнула Жанна Кира.

Развитие загородного отдыха для Мордовии весьма актуально. Многие жители ощущают нехватку оборудованных зон отдыха. Поэтому распоряжение Председателя Правительства Михаила Мишустина, подписанное в этом году, о выделении республике свыше 84 млн рублей на поддержку и развитие туристической индустрии, поможет региону обрести новые объекты комфортного отдыха.

В этом году запланирована реализация не менее 5 проектов по развитию турмаршрута «Зов торамы» и создание не менее 5 оборудованных пляжей. После сбора заявок от предпринимателей будет проведен отбор с очной защитой проектов. Конкурсная комиссия определит победителей, с которыми будут заключены соглашения о предоставлении гранта. Проекты с грантовой поддержкой должны быть реализованы в 2023 году.

По завершении семинара состоялся круглый стол по предоставлению в 2023 году грантовой поддержки общественных инициатив по созданию и развитию пляжей с участием заинтересованных представителей исполнительных органов власти Республики Мордовия. На круглом столе потенциальные инвесторы смогли задать вопросы о правилах и условиях субсидирования проектов по данному направлению. В мероприятиях приняли участие более 40 представителей бизнеса.

«Для нашего региона это уникальная возможность ознакомиться с возможностями развития загородного туризма и пляжного отдыха, а также предложить государственную поддержку заинтересованным предпринимателям. Начало приема заявок для участия в конкурсе будет объявлено в течение этой недели», – отметила Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина.