В Мордовии подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»

В МВД по Республике Мордовия в ходе онлайн-брифинга подвели итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Рейды сотрудников силовых ведомств проводились в марте этого года с целью выявления и пресечения в республике каналов незаконной миграции, и связанной с этим преступности. Было проведено 396 проверок, выявлено 55 административных правонарушений в сфере миграции, шесть – в сфере безопасности дорожного движения. В рамках операции наложено административных штрафов на общую сумму более 144 тысяч рублей.

Установлены шесть граждан Узбекистана и один гражданин Армении, незаконно находящиеся на территории России. Шестеро из них после уплаты штрафов будут вынуждены покинуть нашу страну. До этого семеро иностранцев также были выдворены за пределы Российской Федерации, девятерым запретили въезд.

На основании решений ФСИН России о нежелательности пребывания в России иностранных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, принято девять решений о депортации.

А в Рузаевском районе обнаружился гражданин Узбекистана, находящийся в федеральном розыске от ГУВД Ташкентской области. Беглеца поместили в изолятор временного содержания и сейчас решается вопрос о его экстрадиции.