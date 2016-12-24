Президент России наградил пятерых жителей Мордовии

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Александр Александрович Артемьев – ведущий инженер-конструктор акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения».
За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XXV лет награждена Наталья Васильевна Моськина - начальник управления бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер Министерства финансов Республики Мордовия.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
Александру Михайловичу Видманову – машинисту автогрейдера ООО «Комплекс-строй»
Ивану Федоровичу Грызунову – водителю ООО «Ичалковская ДСПМК»
Алексею Евгеньевичу Стешину – плотнику ООО «Анелия».
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Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
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