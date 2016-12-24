В Мордовии побывала съемочная группа программы «Симбирская кругосветка»

«У Мордовии высокий промышленный потенциал»
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Телеканал Ульяновской области презентовал первый выпуск передачи «Симбирская кругосветка». Он был посвящен Мордовии. Съемочная группа побывала в Саранске в начале марта и запечатлела главные особенности республики, которые стоит увидеть жителям соседнего региона.
«У этого города свое, совершенно особое лицо. Саранск не похож на своих соседей - Пензу и Ульяновск с их провинциальным дворянским модерном. Не похож на Казань и Нижний Новгород, где столичная жизнь кипит на фоне стен древних кремлей. Он совершенно другой, хотя его история напоминает истории многих больших городов Среднего Поволжья», - такой презентацией начинается выпуск передачи.
Жителям республике предлагается посмотреть, что необычного увидели гости региона в Мордовии.
Приезд съемочной группы состоялся в рамках проекта «В гости к соседям», который реализуется Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационным центром РМ.
Выпуск передачи по ссылке: https://youtu.be/6tafU3JrG-A
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Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
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