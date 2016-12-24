В Мордовии побывала съемочная группа программы «Симбирская кругосветка»

Телеканал Ульяновской области презентовал первый выпуск передачи «Симбирская кругосветка». Он был посвящен Мордовии. Съемочная группа побывала в Саранске в начале марта и запечатлела главные особенности республики, которые стоит увидеть жителям соседнего региона.

«У этого города свое, совершенно особое лицо. Саранск не похож на своих соседей - Пензу и Ульяновск с их провинциальным дворянским модерном. Не похож на Казань и Нижний Новгород, где столичная жизнь кипит на фоне стен древних кремлей. Он совершенно другой, хотя его история напоминает истории многих больших городов Среднего Поволжья», - такой презентацией начинается выпуск передачи.

Жителям республике предлагается посмотреть, что необычного увидели гости региона в Мордовии.

Приезд съемочной группы состоялся в рамках проекта «В гости к соседям», который реализуется Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ и Туристско-информационным центром РМ.

Выпуск передачи по ссылке: https://youtu.be/6tafU3JrG-A