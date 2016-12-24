11-й гуманитарный груз из Мордовии доставлен нашим землякам на передовую

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На всем пути следования гуманитарного груза его сопровождал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Еремкин. Участники СВО в этот раз получили высокотехнологичное оборудование: рации, генераторы, квадрокоптеры и другие необходимые вещи и продукты. Они поблагодарили всех жителей республики за предоставленную помощь и передали горячие приветы.
В настоящее время в отделении Народного фронта открыт 12-й сбор. Жители республики могут передать необходимые товары по адресу: г. Саранск, Дом Союзов, 12, кабинеты 104, 114.
Телефоны для уточнения информации: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.
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