Открыт сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени» - 2023

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Открыт сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени». Об этом объявили на заседании Организационного комитета Форума, которое состоялось в Москве под председательством помощника Президента России Максима Орешкина.
Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Основная цель Форума – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 899 от 8 декабря 2022 года Форум проводится ежегодно.
«С сегодняшнего дня мы вместе с Фондом Росконгресс открываем крауд-платформу ideas.roscongress.org, где граждане имеют возможность добавлять и представлять свои идеи и проекты по предложенным номинациям», – сообщила генеральный директор АСИ, заместитель председателя Организационного комитета Форума Светлана Чупшева.
Сбор идей будет осуществляться по 6 направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Прием заявок продлится до 26 апреля 2023 года.
«Датами проведения очной части Форума определены 28-29 июня 2023 года. 28 июня пройдут все мероприятия Форума, а 29 июня состоится пленарное заседание. Отправной точкой онлайн-этапа Форума станет сегодняшний день. Что касается работы с наследием Форума и инициативами, которые поступают от граждан, мы предлагаем оказывать им поддержку не только в активный период проведения Форума, но и после его окончания. Принимая во внимание ежегодный характер проведения мероприятия, процесс станет непрерывным, и мы будем использовать эти материалы в дальнейшей работе», – отметил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя – ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.
На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество АСИ, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Далее экспертным советом АСИ будут отобраны топ-200 идей, и к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей. 10 лучших по итогам отбора инициатив будут представлены Президенту России в рамках очной части Форума. Также авторы идей, вошедших в топ-листы, получат возможность презентовать свои проекты на мероприятиях, проводимых Фондом Росконгресс, в течение года.
Помимо этого, на заседании Оргкомитета были рассмотрены вопросы учреждения премии российский брендов. Это предложение было озвучено Президентом России в рамках заседания наблюдательного совета АСИ. Премия будет присуждаться лучшим отечественным брендам, которые способны заместить и успешно замещают временно освободившиеся рыночные ниши.
Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй форум – в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Сейчас АСИ и Фонд Росконгресс поддерживают идеи через партнерскую сеть – федеральные и региональные власти, институты развития, бизнес и НКО, то есть организации, которые заинтересованы в реализации проектов и инициатив. Авторам идей и инициатив помогают в ликвидации административных барьеров, с поиском финансирования и в продвижении на международном уровне. Также с проектами работают региональные управленческие команды.
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