В Тургеневе благоустроят дворы и зону отдыха у реки

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Тургенево Ардатовского района в этом году благоустроят дворовые территории домов №№ 4 и 28 по ул. Молодежная. Подрядная организация МУП «Тургеневожилкомхоз» приступит к работам в апреле.

Кроме того, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» планируется построить асфальтированную дорогу к ФАПу.

Также будет благоустроена зона отдыха на берегу реки Алатырь. Это самое популярное у тургеневцев место отдыха. Благодаря выделенным средствам здесь появятся лавочки, навесы, а также будут установлены раздевалки и качели для детей. Также здесь возведут спортивную площадку, где любители активного отдыха смогут поиграть в волейбол.