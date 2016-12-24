В Тургеневе благоустроят дворы и зону отдыха у реки

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в поселке Тургенево Ардатовского района в этом году благоустроят дворовые территории домов №№ 4 и 28 по ул. Молодежная. Подрядная организация МУП «Тургеневожилкомхоз» приступит к работам в апреле.
Кроме того, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» планируется построить асфальтированную дорогу к ФАПу.
Также будет благоустроена зона отдыха на берегу реки Алатырь. Это самое популярное у тургеневцев место отдыха. Благодаря выделенным средствам здесь появятся лавочки, навесы, а также будут установлены раздевалки и качели для детей. Также здесь возведут спортивную площадку, где любители активного отдыха смогут поиграть в волейбол.
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Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
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