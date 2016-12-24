Представители саранской мэрии и районных администраций города ознакомились с производственной номенклатурой мордовских колоний

Исправительные колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ посетили представители саранской мэрии и районных администраций города.

В колонии №5 гости посетили цеха по изготовлению швейной продукции, корпусной мебели, окон и дверей ПВХ.

В десятой колонии саранские муниципалы ознакомились с продукцией металлообработки (малые архитектурные формы и изделия для благоустройства придомовых территорий).

Как отмечается, в ходе встречи обсуждались вопросы производственно-хозяйственной деятельности УФСИН по РМ, размещение заказов на мощностях пенитенциарного ведомства.