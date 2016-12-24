Представители саранской мэрии и районных администраций города ознакомились с производственной номенклатурой мордовских колоний

«Я увидел надежду в глазах детей»
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
Исправительные колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ посетили представители саранской мэрии и районных администраций города.
В колонии №5 гости посетили цеха по изготовлению швейной продукции, корпусной мебели, окон и дверей ПВХ.
В десятой колонии саранские муниципалы ознакомились с продукцией металлообработки (малые архитектурные формы и изделия для благоустройства придомовых территорий).
Как отмечается, в ходе встречи обсуждались вопросы производственно-хозяйственной деятельности УФСИН по РМ, размещение заказов на мощностях пенитенциарного ведомства.
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Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра
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