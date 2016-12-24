36-летнюю жительницу Саранска отправили в колонию за расправу над мужем

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В столице Мордовии 36-летняя женщина выслушала приговор суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своего супруга. Осенью прошлого года в ходе семейных разборок она пустила в ход сначала табурет, а затем схватилась и за нож.
По информации МВД по РМ, в ноябре прошлого года в дежурную часть полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, резаными ранами шеи и надлопаточной области 36-летнего мужчины.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий установили, что к причинению телесных повреждений причастна супруга потерпевшего. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции.
В ходе дознания выяснилось, что тяжелые последствия для мужчины имел вспыхнувший внутрисемейный конфликт. Он заявился домой поздно вечером, да еще и в приличном подпитии. Его жена, также находившаяся «под градусом», от вербальных упреков быстро перешла к физическим «внушениям» - несколько раз ударила гуляку табуретом по голове.
После этого женщина вознамерилась вовсе уйти из квартиры, однако супруг встал в дверях и преградил выход. Жительница Саранска не стала отступать, схватила нож и нанесла один удар в шею мужчины, а затем и в спину бедолаги.
Судя по всему, от случившего она быстро протрезвела, обработала раны мужа и быстренько смыла с пола следы крови. Этот эксцесс мог бы так и остаться внутренним делом семьи, но спустя три дня состояние здоровья мужчины сильно ухудшилось - пришлось вызвать раненому скорую помощь. В результате пострадавший был госпитализирован.
Свою вину в совершенном преступлении женщина полностью признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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