Глава Мордовии выступил на сессии Государственного Собрания РМ

«Уважаемые коллеги!

Недавно мы с вами боролись с ковидом, а сейчас идет война с нацизмом, с врагами того, что нам дорого. Я хотел бы сегодня сказать слова благодарности всем, кто активно помогает и поддерживает наших участников специальной военной операции. Знаю, что в этом зале много людей, которые делом подтверждают свою гражданскую позицию.

Многие регулярно перечисляют средства в Фонд мира. Скажу на собственном опыте – перевод занимает не больше 30 секунд. И это большая целевая помощь. 76 млн рублей в Фонд жители республики перечислили! Мы закупаем и регулярно отправляем на передовую технику, обмундирование, оборудование. Делаем все открыто, каждая копейка пошла на наших бойцов. И люди это видят, и доверяют Фонду. Знаю, что бабушки по 100 рублей приносят – хотят помочь нашим. Хотя сами наверняка нуждаются в помощи, но готовы отдать все, что имеют!

К сожалению, далеко не все, кто имеет финансовую возможность поддержать наших бойцов, эту возможность используют. Оставим это на их совести. Но не будем забывать - среди них есть те, кто много должны в бюджет нашей республики, но только смотрят со стороны, как их сограждане защищают Отечество и помогают защитникам. Сами ничего не делают. Они не только не вносят свой вклад в победу, но пытаются долги не возвратить, а удержать дрожащими руками то, что взяли в свое время из бюджета в своих интересах. Взяли в начале прошлого десятилетия, а вернуть хотят только к 2030-м годам.

Сейчас идет судебный процесс по нашему образовательному центру МИРА. Вы знаете эту историю – отдали здание под залог коммерческой компании – ООО «Слобода». И сейчас мы должны 86 млн. заплатить, чтобы арендовать этот центр у новых хозяев… Но это же нечестно по отношению к обществу, к людям Мордовии! Нужно найти тех, кто это решение принимал. Мы сейчас должны нашим бойцам помогать, вся республика собирает средства. Поэтому откладывать возврат долгов республике не будем – так не пойдёт! Прошу правоохранительные органы подключиться к восстановлению справедливости.

За доставкой гуманитарного груза на передовую тоже стоят конкретные люди. Неоднократно привозил посылки ребятам в зону СВО глава Атюрьевского района Сергей Егорович Ермолаев; только что вернулся из такой поездки руководитель Чамзинского района Руслан Альфредович Батеряков. Находит время для выездов к бойцам Ринат Рафикович Раимов. Регулярно привозят гуманитарную помощь замруководителя администрации Александр Иванович Сайгачев, заместитель Председателя Правительства Александр Анатольевич Герасин. Знаю, что недавно с гуманитарным грузом ездил Дмитрий Викторович Кузякин. Большое спасибо за это, дорогие земляки.

С командирами и бойцами я постоянно на связи. Регулярно встречаюсь с отпускниками, вместе с главами районов помогаем им решить бытовые вопросы. Каждый раз возникают новые проблемы, но ребята чувствуют, что мы с ними и их семьями постоянно на связи. В своем Послании Федеральному Собранию наш Президент особо подчеркнул: «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты». Прошу всех строго придерживаться этого подхода.

В ближайшее время отправляем очередную партию гуманитарной помощи, ее доставку проконтролирую лично, планирую встретиться с нашими военнослужащими на территории СВО. Посмотрим, как расквартировались, какие отношения сложились, что с медикаментами, с питанием. Знаю, как им важно быстро довести свои просьбы, быть уверенными, что об их семьях заботятся.

Время мы переживаем непростое. И это время возможностей, четких и конкретных решений. Нашим бойцам нужна поддержка и по возвращении домой. Комплексная система реабилитации участников СВО – важнейшая сейчас задача, у нас есть резерв времени, чтобы к этому подготовиться. Изучили подобный опыт в других регионах. Предусмотрим медико-психологическое восстановление и санаторно-курортное лечение, а также занятия физкультурой и спортом на всех спортобъектах республики. Считаем, что это должна быть распределенная сеть учреждений, оказывающая реабилитационные услуги по направлениям – медицинская, психологическая, трудовая. Наши бойцы уже проходят реабилитацию в Республиканском госпитале – осмотрел его вчера, он полностью подготовлен для этой работы. Такие центры должны работать по всей республике, в каждом районе. Совместно с правительством прорабатываем их размещение в ведомственных объектах, большая просьба к депутатам - подключить свои возможности для целей реабилитации: спортобъекты, дома отдыха, ведомственные клиники.

Ответственное решение принял Владимир Васильевич Чибиркин – передать недвижимость на Инерке для создания одной из точек восстановления. Очень правильная инициатива и хороший пример. Признавать ошибки и двигаться дальше – путь нормального развития. То, что в свое время было возведено в обход закона, будет возвращено в государственную казну. И лучшее, что можно с этими строениями сделать – создать здесь центры для отдыха и восстановления наших бойцов, наших героев, их детей, семей. Считаю, это уникальная возможность – другие могут последовать этому примеру. А не последуют – будем принимать меры соответствующие.

Работа по Инерке продолжается, поручение Президента будет выполнено! Для нас это часть системной работы по оздоровлению финансов. Недавно встречался с руководством налоговой инспекции – отмечу, что собственные доходы республики растут, в том числе потому, что инвентаризацию провели, объекты на учет поставлены. Это подтверждает, что все делаем правильно. Не все сразу получается – так, ушел из казны Центр «Мира». Но возвращать такие объекты республике мы обязаны. Тесно работаем над этим совместно с правоохранителями.

Особое значение сейчас имеет общественная безопасность. Занимаемся этим вопросом в тесном сотрудничестве с МВД, но это общая задача. Сейчас назрела потребность в развитии института народных дружин, волонтерских объединений – прошу депутатский корпус подключиться к проработке этой инициативы. Отмечу, что сотрудники полиции выполняют свои задачи не только в республике, но и за ее пределами, в том числе в зоне проведения СВО. И мы должны создавать им достойные условия для жизни и несения службы. Прошу уважаемых депутатов рассмотреть вопрос по бесплатному проезду участковых, провести необходимые переговоры с бизнесом, в том числе осуществляющим пассажирские перевозки. И примем это законодательно. Вопрос этот мы должны решить.

Уважаемые коллеги, повторю еще раз – сейчас время инициатив и командной работы, вектор который четко задан нашим Президентом: «Главное не цифры в отчетах, а конкретные, видимые, ощутимые изменения». И для этих ощутимых изменений каждый из нас должен на своем месте делать все возможное.

Спасибо за внимание!»