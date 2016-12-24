В Мордовии сейчас реализуется 17 приоритетных инвестпроектов на 23 миллиарда рублей

24 марта в Саранске состоялась расширенная коллегия министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ - на ней подвели итоги за прошлый год и определили стратегические задачи по развитию экономики региона на перспективу. Заседание прошло с широким участием федеральных экспертов и партнеров.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что Мордовия динамично развивается, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, переработке сельхозпродукции и других отраслях. Растут объемы экспорта. Благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития Мордовии удалось снизить госдолг республики на 15 млрд. рублей. Также заместитель министра отметил высокий туристический потенциал региона. «Мы видим, что работа по развитию республики идет активно, динамика у региона хорошая, команда Мордовии всегда находится в поиске новых решений», - сказал Дмитрий Вахруков.

Высоко оценили взаимодействие с Мордовией и другие участники коллегии - заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин, директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития РФ Александр Молодцов, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Андрей Железняков, управляющий директор блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Ольга Макаева, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Нижнем Новгороде Владимир Воронкович.

Артём Здунов поблагодарил федеральных коллег за участие в работе заседания и за всестороннюю поддержку региона.

Исполняющий обязанности министра экономики, торговли предпринимательства Мордовии Иван Горин выступил на коллегии с итогами развития республики в 2022 году, а также доложил о планах на предстоящий период. Одно из перспективных направлений - создание в Мордовии особой экономической зоны: ее планируется запустить на двух площадках - в городском округе Саранск и в Лямбирском районе. В настоящее время в республике реализуется 17 приоритетных инвестпроектов на 23 млрд. рублей - они позволят создать более тысячи рабочих мест.

Артём Здунов назвал Минэкономики региональным штабом, который должен оперативно реагировать на меняющиеся условия. Это особенно важно сейчас, когда экономика страны находится под беспрецедентным давлением санкций.

Одна из ключевых задач министерства - работа по пятилетней индивидуальной программе социально-экономического развития республики, которая поддержана Президентом страны и утверждена на уровне Правительства Российской Федерации. На ее реализацию предусмотрено более 7,7 млрд рублей до 2026 года, из которых свыше 7 млрд – федеральная поддержка. Эти ресурсы уже направляются на развитие инновационной, производственной и социальной инфраструктуры республики, поддержку малого и среднего бизнеса.

Важная тема – международное сотрудничество, перенастройка экспортных каналов. Мордовия налаживает взаимодействие с Китаем, Египтом, Ливией, Таджикистаном, Индией и Ираном. «И, конечно, наш стратегический, мощнейший партнер - это Белоруссия», - сказал Артём Здунов.

При этом министерству экономики, как отдельно отметил Глава республики, еще много над чем надо работать. «Нужно использовать все меры поддержки, которые предоставляются на федеральном уровне. Не забывайте про ТОСЭР «Рузаевка» - в прошлом году туда не привлекли ни одного нового резидента. Надо этим заниматься, двигаться дальше. То же самое касается и развития моногородов - там можно привлечь средства и на инвестпроекты, и на социальную инфраструктуру. Мордовии сейчас доверяют на федеральном уровне, мы сняли бюджетные ограничения. Пришло время промышленников и экономистов. От коллективного Запада мы добра не ждем и надеемся только на себя», - подытожил руководитель республики.