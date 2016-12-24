Созданный в Мордовии демографический проект «Здравствуй, мама» перенимают регионы России

24 марта предпринимательскому сообществу Мордовии был презентован демографический проект «Здравствуй, мама», который год назад был представлен в Общественной палате России Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Пилотный этап завершен, и сейчас проект уже внедряют у себя четыре региона страны, еще 12 – запланировали его старт.

Глава Мордовии отметил, что новая стратегия поддержки беременной женщины, которая учитывает ее запросы, страхи и ожидания, была разработана с нуля совместно с Общественной Палатой РФ. Этот вопрос принципиален для Мордовии – к сожалению, регион входит в пятерку субъектов, в которых идет снижение рождаемости.

Благодаря проекту в республике уже прошли переобучение 86 врачей, выработан дизайн-проект внешнего вида кабинетов в женских консультациях, в общей сложности их будет отремонтировано 20. Два пространства уже преобразились в соответствии с дизайнерской задумкой – за год в них было принято более 13 тысяч женщин. Все это делается для того, чтобы создать более располагающую обстановку для беременной женщины, перед которой стоит выбор.

«Все это уже дало результаты – за год количество абортов в республике снизилось на 42%. Это далеко не победа, но радует, что кто-то передумал, сделав осознанный выбор. Мы должны изменить психологию молодых людей, повлиять на сохранение семей, увеличение рождаемости. В конечном итоге – это наша экономика, наши трудовые ресурсы, кадровый потенциал», - отметил Артём Здунов.

О ходе реализации проекта «Здравствуй, мама», поддержке его в регионе и планах развития подробно рассказала президент Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина. Проект предусматривает не только бережное отношение к будущей маме со стороны медиков, психологов и духовенства, но и просветительскую составляющую, а также материальную поддержку, в частности обеспечение вещами для первого года жизни ребенка.

«На Мордовию сейчас смотрит вся страна. Проект родился в республике, показал хорошие результаты и сейчас выходит на новый уровень – масштабируется на другие субъекты. Наша цель – помочь женщине не бояться дать жизнь собственному ребенку», - подчеркнула Наталья Москвитина.

Проект нашел поддержку со стороны Русской православной церкви и мусульманского сообщества. Подписаны соглашения о взаимодействии между Мордовской митрополией и ведомствами Мордовии, главными темами которых стали традиционные семейные ценности, материнство и детство. Это дало возможность открытого диалога с молодежью, начиная со школьной скамьи.

«Институт семьи – это базовая ценность. А семья становится по-настоящему крепкой, если в ней много детей. Нам нужно объединиться этой идеей, всесторонне поддерживать проект, и это принесет свои добрые плоды», - выразил уверенность митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Муфтий Духовного управления мусульман Республики Мордовия Раиль Асаинов отметил, что в исламе семья – это фундамент, на котором воспитывается личность.

Предпринимательское сообщество также поддержало проект «Здравствуй, мама», выразив готовность внести свой вклад в его реализацию. «Этот проект – большое вложение в будущее Мордовии, укрепление ее общества и экономики», - отметил директор ТПП РМ Ринат Раимов.