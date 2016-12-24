В Чамзинском районе РМ проведены командно-штабные учения по освобождению заложников в техникуме

23-24 марта Оперативным штабом в Республике Мордовия проведены командно-штабные учения по пресечению террористического акта в учебном заведении поселка Комсомольский Чамзинского района.

По легенде мероприятия группа террористов проникла в здание техникума, открыла стрельбу, оказала вооруженное сопротивление прибывшему дежурному экипажу вневедомственной охраны и захватила в заложники 10 человек из числа учащихся и преподавателей.

На месте происшествия отрабатывалась согласованность и оперативность действий подразделений государственных органов по обеспечению безопасности граждан. В ходе мероприятий были приняты неотложные меры по спасению людей, организована эвакуация 222 человек.

В рамках переговорного процесса преступники выдвинули политические требования к органам власти. На предложение сложить оружие и сдаться силам правопорядка, бандиты стали угрожать расправой над заложниками и подрывом объекта. В результате боестолкновения двое преступников были ликвидированы, один задержан, заложники освобождены.

В процессе учений отрабатывались действия по своевременной эвакуации населения с территории, прилегающей к месту чрезвычайной ситуации, первоочередные мероприятия по пресечению террористического акта. В целях проверки знаний и слаженности порядка действий служб, задействованных в учениях, оперативным штабом отрабатывались вводные задачи, вводился режим контртеррористической операции.

В мероприятии приняли участие подразделения силовых структур, специальных служб и органов власти. Все поставленные в ходе учения цели успешно достигнуты.

Оперативный штаб в Республике Мордовия обращает внимание жителей региона на необходимость повышения бдительности.

В случае обнаружения подозрительных лиц и оставленных без присмотра автомобилей, вещей и предметов, особенно в период проведения массовых мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, спортивных соревнований и т.п.) просим своевременно сообщать по телефонам:

УФСБ – 28-28-28, 28-88-88; МВД – 47-77-71 или 112.



