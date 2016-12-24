В Мордовии развивается добровольчество в сфере культуры

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Мордовии на базе государственных учреждений культуры в 22 районах и городском округе Саранск созданы добровольческие волонтерские объединения (отряды). В настоящее время общее количество участников волонтерских клубов учреждений культуры составляет 2000 человек, более 2900 добровольцев реализуют социокультурные проекты и зарегистрированы на портале Dobro.ru. Официальным представителем Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» в республике является АНО «Ресурсный центр «Волонтеры культуры Мордовии».

В прошлом году добровольцами были проведены Республиканская патриотическая акция #Обелиск и Республиканская акция «Мордовия – 13 добрых дел». В сентябре 2022 г. для лучших волонтёров культуры был организован маршрут Саранск – Казань – Иннополис – Свияжск – Чебоксары – Саранск.

Кроме того, в течение года волонтеры принимали участие в благоустройстве территории бывшей усадьбы И.А. Арапова в г. Ковылкино, которая является объектом культурного наследия первой половины ХIX века. В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина для них прошли лекции и мастер-классы, посвященные сохранению культурного наследия. Участниками проекта стали 58 человек, из которых 26 являются волонтерами. Проект реализован на средства гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках нацпроекта.

Также в прошлом году «Волонтеры культуры Мордовии» и краеведческий музей им. И.Д. Воронина при поддержке Президентского фонда культурных инициатив завершили реализацию проекта по благоустройству семи территорий бывших имений местной знати «Легенды дворянских усадеб».

В рамках проекта созданы виртуальная карта и «Справочник по дворянским имениям мордовского края», который бесплатно направлен в муниципальные и школьные библиотеки республики, снято 14 видеороликов об усадьбах. Организована передвижная выставка «Дворянские усадьбы мордовского края», рассказывающая о 12 поместьях и их владельцах. Ее представили в Темникове, Ковылкине, Инсаре, Атюрьеве. Всего в проекте приняли участие более 150 волонтеров.

В рамках конкурса «Мастера Гостеприимства» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и программы «Больше, чем путешествие» Ассоциацией волонтёрских центров и ВОД «Волонтёры культуры» реализован проект по развитию волонтёрского туризма, в котором приняли участие 40 человек.

В октябре 2022 года волонтеры культуры принимали участие в реализации комплексной программы развития добровольчества под руководством АНО РЦД «Добро в Мордовии». Проводились «Добрые уроки», в ходе которых рассказывали об особенностях добровольческой деятельности и разновидностях волонтёрских направлений в республике.

В декабре 2022 г. делегация волонтеров культуры принимала участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и съезде ВОД «Волонтеры культуры».