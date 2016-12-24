Благоустроенная набережная в Торбееве – территория притяжения жителей

В минувшем году в Торбееве появилось и стало популярным среди населения новое общественное пространство для отдыха на свежем воздухе – набережная центрального пруда. Водоем располагается на пересечении старейших улиц райцентра – Советской и Павлова, поэтому эта территория стала лидером в отборе рейтингового голосования за объекты благоустройства. Все работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость проекта составила более 15 млн рублей.

При проведении работ учитывались все пожелания граждан, детально продумывалась инфраструктура и дизайн проекта. Так, вдоль береговой линии смонтированы большой и маленький пирсы с зонами для организации досуга граждан разных возрастных групп. Здесь установлены гамаками и шезлонги, появился детский игровой городок, сконструирована спортивная площадка с тренажерами, турниками, брусьями для занятий воркаутом.

Органично вписались в ландшафт малые архитектурные формы. Для удобного подхода проложены новые пешеходные дорожки. Установлено освещение. На смену зарослям пришли декоративные деревья и кустарники. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на окрестности. Кроме того, к набережной проложен новый асфальтированный проезд протяженностью более 800 метров.

В зимнее время на замерзшем водоеме дети и взрослые катаются на коньках, устраивают хоккейные турниры, организовывают лыжные забеги. Молодежь с удовольствием катается с горки. С наступлением тепла сюда приходят рыбаки. Также жители райцентра покармливают облюбовавших это место диких уток, а еще здесь получаются красивые фотографии или видеосюжеты.