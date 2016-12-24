Глава Мордовии провел заседание антинаркотической комиссии

В Доме Республики 24 марта под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание республиканской антинаркотической комиссии. В ходе совещания был заслушан доклад о наркоситуации в регионе в 2022 году.

«Выводы проведенного социологического исследования показали, что у жителей Мордовии преобладает осознанное отрицательное отношение к потреблению наркотиков», - сказал Артём Здунов.

Директор регионального Научного центра социально-экономического мониторинга Любовь Курышова подчеркнула, что в ходе исследования улучшение обстановки зафиксировано по показателю первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. Показатель численности больных наркоманией в Мордовии вдвое меньше среднероссийского. За год количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на треть.

«Две трети населения республики считает наркоманию одной из серьезных проблем общества, но не относящихся к числу требующих первоочередного решения. Большая часть опрошенных никогда не пробовали наркотические средства и отказались бы пробовать, если бы им предложили. Соцопрос показал, что употребляет наркотики в настоящее время 0,7 % от населения Мордовии – по расчетным данным это чуть более 3 тысяч человек. За два года этот показатель не изменился, ситуация не обостряется», - подчеркнула Любовь Курышова.

Было также отмечено, что в качестве наиболее эффективных мероприятий профилактики и решения проблемы наркомании жители региона считают расширение работы с молодежью и ужесточение наказания за наркопреступления.

Была отмечена важность профессиональной социализации молодежи. Не занятые на учебе, не трудоустроенные молодые люди легче ступают на опасный путь наркомании или попадают в алкогольную зависимость. «Мы не должны упустить этих молодых людей. Нужно выработать комплекс мер по их интеграции в общество, у нас большое количество рабочих мест, важно привлечь на эти вакансии молодежь», - в этом были солидарны все участники заседания.