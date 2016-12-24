Шесть лицеистов Мордовии стали призерами всероссийской олимпиады по химии

Подведены итоги всероссийской олимпиады школьников по химии. Она проходила с 16 по 23 марта в Сочи на базе федеральной территории «Сириус». Участие в ней приняли более 290 школьников из 68 регионов России. Мордовию представляла команда из девяти юных дарований, восемь из которых являются учениками Республиканского лицея для одаренных детей.

Соревнования состояли из трех туров. На первом и втором ребята выполняли теоретические задания. Третий, экспериментальный, представлял собой исследовательскую работу в лабораторных условиях.

По итогам интеллектуального созтязания ученики Республиканского лицея завоевали 6 дипломов. Победителем стал одиннадцатиклассник Андрей Дубинский. Призерами - Екатерина Дорофеева, (9 класс), Иван Минеев (10 класс), Наталья Евстифеева (11 класс), Софья Кириллова (11 класс), Вячеслав Шкодкин (11 класс).

Всероссийская олимпиада школьников – это самое престижное интеллектуальное соревнование в России. Оно состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. До финала доходят сильнейшие участники, которые успешно решили задания всех туров. Победа или призовое место на заключительном этапе дают право поступления в вузы без вступительных испытаний на профильную специальность.