В Самаре прошла третья выездная сессии Форума классных руководителей

Больше 200 педагогов из ПФО приняли участие в третьей выездной сессии ФКР и Марафон лучших практик классного руководства. Еще 4 тысячи участников подключились онлайн.

«Любое государство опирается на систему образования, на подрастающее поколение, и то, какой эта система будет, зависит в первую очередь от работы классного руководителя, – заявил ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин. – Это единственный человек, который доходит до каждого ребенка, сопровождает его, понимает его достижения, проблемы, стоящие перед ним вызовы. Именно поэтому от духа, от смыслов в работе классного руководителя зависит то, каким будет наше новое поколение».

Педагоги поделились друг с другом профессиональным опытом, а также эффективными педагогическими практиками по направлениям: профессиональная компетентность классных руководителей в вопросах воспитания; формирование ценностно-смысловых ориентиров обучающихся; традиции и инновации в воспитательной работе.

Также представители Академии Минпросвещения России рассказали о новой модели аттестации директоров школ, инструментах Библиотеки цифрового контента и возможностях федеральных проектов для классных руководителей.

В завершении перед учителями выступила замдекана факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Елена Кряжева-Карцева. Она прочитала лекцию об исторических вехах развития России, об основоположниках различных научных школ и выдающихся педагогических деятелях.