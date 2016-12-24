В Саранске суд отправил в колонию 43-летнего водителя за ДТП на «встречке»

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По информации прокуратуры РМ, в столице Мордовии суд вынес приговор 43-летнему местному жителю за ДТП с тяжкими последствиями.
В ходе дознания было установлено, что 10 августа прошлого года нетрезвый товарищ за рулем «Шевроле Круз» на улице Лодыгина в Саранске при обгоне пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Здесь у него произошло столкновение с автомашиной «Форд Фьюжн» под управлением 38-летней женщины. Автомобиль дамы двигался со встречного направления прямо.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств с различными травмами были госпитализированы в Республиканскую центральную клиническую больницу. Женщина из «Форда» получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
В качестве компенсации морального вреда с виновного взыскано 700 тысяч рублей.
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