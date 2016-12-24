Экскурсоводам Мордовии вручили первые аттестаты

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23 марта 2023 года первым экскурсоводам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, торжественно вручили документы о прохождении аттестации, подтверждающие право экскурсовода (гида) на проведение экскурсий на территории Республики Мордовии.
Среди шести первых аттестованных экскурсоводов трое – сотрудники Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина, экскурсовод Туристско-информационного центра Республики Мордовия и сотрудники турфирм.
«Теперь вы являетесь лицом нашей республики. Это признание вашего профессионализма. Но вместе с тем на вас лежит большая ответственность, ведь именно от качества ваших экскурсий будет зависеть общее впечатление гостей Мордовии от нашей культуры и региона в целом», – подчеркнула заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина.
К аттестату, как основному документу, прилагается нагрудная идентификационная карточка, на которой указаны регион проведения экскурсий, регистрационный номер аттестата и срок его действия, а также QR-код, позволяющий проверить лицензию экскурсовода в едином федеральном реестре.
«Для меня это действительно ответственный этап жизни, я к этому шла с 2019 года. Это не просто аттестат и бейдж, это – подтверждение квалификации. Аттестационные испытания были непростые, а сам процесс достаточно волнительный. Зато теперь почетно быть в числе первых, кто официально презентует Мордовию туристам», – поделилась впечатлениями экскурсовод Туристско-информационного центра РМ Наталья Емельянова.
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия приглашает специалистов, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории региона, пройти аттестацию. Ближайшая состоится 5 апреля 2023 года.
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