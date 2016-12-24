В Мордовии пройдут комплексные проверки по осуществлению мероприятий гражданской обороны

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На территории республики организованы проверки степени готовности органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий гражданской обороны. Об этом сообщает МЧС по РМ.
Проходить они будут в течении всего года. Комиссией будут проверены нормативно-правовые акты, планирующих и иных документов в области гражданской обороны и осмотрены объекты гражданской обороны - пункты временного размещения граждан, санитарно-обмывочные пункты, посты радиохимического и биологического наблюдения, приспособленные для укрытия граждан помещения и подвижные пункты питания.
В районах, где проводятся проверки, будет проведен смотр готовности сил гражданской обороны, а также организованы учения.
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