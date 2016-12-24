В Мордовии пройдут комплексные проверки по осуществлению мероприятий гражданской обороны

На территории республики организованы проверки степени готовности органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий гражданской обороны. Об этом сообщает МЧС по РМ.

Проходить они будут в течении всего года. Комиссией будут проверены нормативно-правовые акты, планирующих и иных документов в области гражданской обороны и осмотрены объекты гражданской обороны - пункты временного размещения граждан, санитарно-обмывочные пункты, посты радиохимического и биологического наблюдения, приспособленные для укрытия граждан помещения и подвижные пункты питания.

В районах, где проводятся проверки, будет проведен смотр готовности сил гражданской обороны, а также организованы учения.