Руководителем Торгово-промышленной палаты РМ избран Ринат Раимов

В Мордовии вновь стартовал проект «Наставничество»
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23 марта в Саранске состоялась отчетно-выборная конференция Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.
Ключевыми вопросами конференции стало избрание руководителя Торгово-промышленной палаты РМ (эту должность занял Ринат Раимов) и утверждение программы деятельности союза на ближайшие пять лет.
Торгово-промышленная палата Республики Мордовия – это некоммерческая организация, представляющая интересы бизнеса и охватывающая своей деятельностью все сферы предпринимательства. Республиканское отделение организации является старейшим бизнес-объединением региона, включающим в себя более 240 предприятий и организаций различных форм собственности.
Глава Мордовии отметил: в последнее время Торгово-промышленной палатой республики опробована система наставничества, организуются бизнес-тренинги. Ежегодно на площадке ТПП проходит более 100 деловых мероприятий. Артём Здунов сообщил, что на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным принято решение о проведении в сентябре этого года в Саранске совместного заседания комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей. Предстоит провести большую подготовительную работу к этому заседанию, чтобы оно принесло пользу региону и улучшило его инвестиционную привлекательность.
Отдельной темой разговора стала поддержка СВО. Глава Мордовии отметил, что многие предприниматели перенастроили свой бизнес и теперь работают на обеспечение нужд наших Вооруженных Сил. По всем этим направлениям республика продолжит оказывать бизнесу необходимую поддержку - заверил руководитель региона.
Артём Здунов выразил особую благодарность предпринимателям республики, которые проявляют патриотизм и помогают военнослужащим. Сейчас у региона - важная задача по созданию разветвленной системы реабилитации бойцов. «Реабилитация - это не только восстановление здоровья, это восстановление психики, веры в себя, адаптация к мирной жизни. К этому тоже нужно готовить. Это возвращение к труду и коллективу. Я прошу всех присоединиться к этой работе», - обратился к предпринимательскому сообществу Глава республики.
Также руководитель Мордовии призвал бизнес-сообщество поддержать создание в республике народных дружин, потому что вопросы общественной безопасности сейчас очень важны. «За время нашей с вами работы я не наблюдал еще ни одного отказа и равнодушного взгляда, и слава Богу. Уверен, что совместную задачу мы выполним и доведем дело до Победы!» - сказал Артём Здунов.
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