Ко Дню Росгвардии открылся виртуальный музей ведомства

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Уникальная экспозиция Центрального музея Росгвардии теперь доступна для просмотра на официальном сайте ведомства в разделе «Для граждан» (https://rosguard.gov.ru/special/museum/index.html).
Проект, приуроченный ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации и 55-летию музея, позволяет всем желающим в режиме онлайн познакомиться с историей зарождения и развития отечественных войск правопорядка.
Виртуальный тур по Центральному музею Росгвардии выполнен на основе панорамной фотосъемки. Вниманию зрителей представлены экспонаты разных времен и этапов становления войск правопорядка от старинных мундиров, портретов и ружей XVIII века до кожаных чекистских курток и маузеров легендарного автобронеотряда времен Гражданской войны и боевых трофеев Росгвардии из зоны специальной военной операции.
Все экспонаты музея оцифрованы, что позволяет рассмотреть их с нескольких точек обзора. Также для удобства пользователей в правом нижнем углу размещена интерактивная карта экспонатов, которая сократит время поиска интересующих предметов.
Фонд Центрального музея Росгвардии насчитывает более 35 тысяч единиц хранения, которые уже переходят и в его виртуальную версию.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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