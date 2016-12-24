В Мордовии создается система комплексной реабилитации участников СВО

Глава Мордовии Артём Здунов 23 марта приехал в Республиканский госпиталь, специализирующийся на медицинской реабилитации и гериатрии. Здесь состоялся осмотр возможностей лечебного учреждения и обсуждение вопросов организации в республике трехэтапной системы комплексной реабилитации участников специальной военной операции.

Госпиталь оснащен современным оборудованием, территория и помещения адаптированы для разных категорий пациентов с ограниченными возможностями. В минувшем году по проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» приобретено 200 единиц оборудования почти на 156 млн рублей, необходимого для проведения всесторонней реабилитации.

Сейчас реабилитационная команда госпиталя проводит восстановление участников СВО, ветеранов боевых действий, участников и ветеранов Великой отечественной войны, членов семей военнослужащих и пациентов, перенесших самые разные заболевания.

С ними работают специалисты по физической и реабилитационной медицине, лечебной физкультуре, физиотерапевт, рефлексотерапевт, логопед и другие. Проводится психологическая реабилитация – для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа в зависимости от перенесенной травмы или заболевания. По итогам 2018 года госпиталь признан лучшим госпиталем России в номинации «За качественное оказание нейро- и кардиореабилитации ветеранам».

Артём Здунов осмотрел кабинеты эрготерапии, функциональной и ультразвуковой диагностики, водолечения, тренажерный зал, ознакомился с работой самых разных медицинских аппаратных комплексов, используемых специалистами-реабилитологами. В госпитале используют медицинское оборудование для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, реабилитации после черепно-мозговых травм и инсультов. Также в арсенале медиков есть аппараты нового поколения экспертного класса, позволяющие комплексно обследовать внутренние органы, включая сердечно-сосудистой систему.

В республиканском госпитале уже находятся на реабилитации бойцы - участники специальной военной операции. Глава Мордовии пообщался с ними, узнал, как проходит восстановление и пожелал скорейшего выздоровления.

Артём Здунов обсудил со специалистами системы здравоохранения создание в регионе трехэтапной системы комплексной реабилитации участников СВО, которая включит в себя медико-психологическую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Он отметил, что республика должна быть готова предоставить участникам СВО весь комплекс реабилитационных мероприятий - медицинских, психологических, социальных, оздоровительных. Основная ступень в этом процессе - «Республиканский госпиталь», где есть все необходимое оборудование. Было также отмечено, все спортивные объекты республики также будут использованы в целях реабилитации.

«Наша задача – создать несколько реабилитационных центров, распределенных по всей республике. Поэтому реабилитация становится одним из приоритетных направлений – все будет направлено на создание комплексной системы. Ждем наших бойцов, они обязательно пройдут все необходимые процедуры», - сказал руководитель республики.