В этом году в Мордовии планируется отремонтировать 19 школ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах работы Правительства рассказал о развитии сферы образования. В 2022 году в России построено 240 детских садов и больше 250 школ. Также проведен капитальный ремонт 1,5 тысяч общеобразовательных учреждений.



Также Премьер-министр добавил, что за прошлый год были реконструированы около 200 школ искусств, а 300 школ получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.



«Благодаря поддержке Правительства РФ образование в Мордовии выходит на новый уровень. По нацпроекту «Образование» идет оснащение школ современным оборудованием, цифровыми лабораториями, компьютерной техникой. По программе «Развитие образования» в 2022 году в республике завершен капремонт 12 образовательных организаций. В 2023 году планируется завершить строительство новой школы на 1450 мест и отремонтировать 19 школьных зданий. Важно, что системная работа по развитию системы образования продолжается», – рассказала Министр образование РМ Елена Солдатова.