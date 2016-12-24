Минздрав Мордовии рассказал о результатах модернизации сферы здравоохранения за 2022 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о результатах работы Правительства рассказал о развитии сферы здравоохранения в стране. Так, в прошлом году в России построили больше 270 больниц и поликлиник, а также больше 700 фельдшерско-акушерских пунктов. Выполнен капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения. Учреждения получили 37 тыс. единиц медоборудования, 2 тыс. машин скорой помощи и 4 тыс. автомобилей для перевозки врачей и пациентов.

В Мордовии в прошлом году завершился капремонт трех поликлиник: Краснослободской ЦРБ, Детской поликлиники №2 в Саранске, а также поликлиники в Кочкурово. Открылось отделение второго этапа реабилитации для пациентов с нарушением центральной нервной системы в Региональном сосудистом центре. Также для медучреждений закуплено 154 единиц оборудования.

В этом году планируется завершить строительство детской поликлиники в Рузаевке, завершить капремонт еще трех поликлиник, открыть три отделения реабилитации для пациентов с нарушением центральной нервной системы и закупить 150 единиц нового медоборудования.