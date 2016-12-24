В Рузаевке подпольные «химики» производили ядовитую «незамерзайку»

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ установили подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Как сообщается, в период с октября 2022 года по март 2023 года 35-летний и 40-летний жители Рузаевки наладили производство автомобильной незамерзающей жидкости с использованием метилового спирта (метанола) в качестве основного компонента. Метанол же, как известно, включен в список ядовитых веществ.

Изготовление продукции осуществлялось в арендованном гаражном боксе, расположенном на улице Куйбышева в Рузаевке. В последующем незамерзающую жидкость дельцы сбывали индивидуальным предпринимателям, реализующим такую продукцию по демократичным ценам. При этом на этикетках стояла успокаивающая маркировка «Не содержит метанол».

При осмотре помещения оперативники обнаружили кубы с двумя тоннами метанола и готовую к сбыту незамерзающую жидкость, содержащую метиловый спирт, пластиковые емкости, крышки, красители, сотни этикеток.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.