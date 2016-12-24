В Мордовии женщины за рулем иномарок устроили ДТП с пострадавшими людьми

Доходы городского бюджета растут
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
По данным Госавтоинспекции республики, 22 марта на дорогах Мордовии трое женщин-водителей оказались виновницами дорожных аварий, причем, в двух случаях пострадали пожилые пассажирки их автомашин.
Открыла этот неутешительный «хит-парад» 62-летняя дама за рулем «Рено Сандеро». В половине восьмого утра в Кочкуровском районе республики она не справилась с управлением авто и допустила съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП 83-летняя пассажирка автомашины с различными травмами доставлялась в больницу, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
Равно такая же дорожная история в 16:30 приключилась в Ичалковском районе с 45-летней женщиной, управлявшей малолитражкой «Хендай Гетц». Она проявила невнимательность - ее машина также улетела в кювет. 73-летняя пассажирка маленькой иномарки получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. Пожилую пациентку после лечебных процедур отправили домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
Сильнее всех в ДТП пострадала 49-летняя водитель «Киа Рио». В Лямбирском районе за рулем своей машины она не уступила дорогу грузовику, имевшему приоритетное право движения. Женщину с различными повреждениями госпитализировали в больницу.
Как отмечается, водители автомашин с пассажирами управляли транспортными средствами в трезвом виде. У дамы из «Киа Рио» взяли кровь на анализы.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
В рамках заседания экспертного клуба «Моя Мордовия» при Главе Республики Мордовия состоялось открытие второго сезона проекта
Глава Мордовии посетил в Душанбе совместную российско-таджикскую школу имени Юрия Гагарина
Делегация Минпромторга России изучила возможности промышленных предприятий Мордовии
Глава Мордовии приехал на открытие инклюзивного семейного центра