В Саранске с 22 по 24 марта проходит Совет Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Приволжского федерального округа. Ключевая тема Совета - развитие социального партнерства. Представители профсоюзных объединений округа обсуждают актуальные вопросы защиты трудовых прав граждан, изучают опыт предприятий республики.



23 марта в Доме Республики состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с заместителем председателя Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Сергеем Некрасовым и участниками Совета. Руководитель Мордовии отметил: «Наш Президент неоднократно подчеркивал, что профсоюзы - одна из самых влиятельных сил нашего гражданского общества. В Мордовии работа профсоюзных организаций выстроена по принципу социального партнерства. Трудовые споры нужно решать на месте, не доводя до судебных инстанций, нужно защищать интересы людей. Уверен, что опыт Мордовии будет полезен и что сотрудничество профсоюзных объединений округа будет продолжаться».



Сергей Некрасов подчеркнул, что в сегодняшних условиях работа Федерации, как и всей страны в целом, выстраивается так, чтобы оказывать всю необходимую поддержку проведению СВО. «Мы включились в эту работу с самых первых дней спецоперации - размещали на своих санаторно-курортных объектах эвакуированных, оказывали им всяческую помощь, в том числе психологическую реабилитацию. Продолжаем делать это и сейчас, в том числе совместно с ОНФ», - сказал он.



Председатель Федерации профсоюзов Мордовии Сергей Борисов отметил хорошо выстроенное в регионе взаимодействие с Правительством, Госсобранием, региональным объединением работодателей. Профсоюзы республики наделены правом законодательной инициативы, что позволяет им участвовать в разработке законов, затрагивающих интересы работающих граждан.

В Мордовии сформирована многоуровневая система социального партнерства. Заключено более одной тысячи коллективных договоров, которые определяют условия труда и социальные гарантии работников. Мордовия первой в стране создала условия сохранения рабочих мест для граждан, которые добровольно участвуют в СВО.

Кроме того, в прошлом году Правительство республики и Союз работодателей поддержали инициативу профсоюзов о включении в трехстороннее соглашение и коллективные договоры положения об обязательной ежегодной индексации заработной платы.

Было отмечено, что профсоюзы Мордовии принимают активное участие во всех мероприятиях экономической, политической и общественной жизни республики. А уровень социального партнерства позволяет успешно решать вопросы защиты социально-трудовых прав работающих граждан.



Участники Совета обсудили, как выстраивать работу в условиях структурной перестройки экономики в связи с проведением СВО, как поддерживать бойцов и членов их семей, как решать проблему дефицита трудовых ресурсов, в том числе на промышленных предприятиях.