В Чамзинском районе Мордовии проводятся антитеррористические учения

Репортер

23-24 марта 2023 года на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия проводятся учения по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.

На месте проведения учений будет отрабатываться взаимодействие компетентных служб по нейтрализации чрезвычайного происшествия.

Оперативный штаб благодарит жителей и гостей республики за проявленное понимание при осуществлении временных ограничений, введенных в ходе учений.

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