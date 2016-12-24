Фактчекинговая платформа «Лапша Медиа» прогнозирует двукратное увеличение количества фейков

Фактчекинговая платформа «Лапша Медиа» поделилась статистикой по работе с фейками за 2022 год. За это время было выявлено 3995 уникальных фейковых новостей, а количество их копий достигло 10 млн. По сравнению с 2021 годом эта цифра увеличилась в 6 раз.

«Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение фейков сохранится, – поделился советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров. – Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО».

В прошлом году наибольшая часть ложной информации касалась санкций и экономики РФ. В начале этого года основными темами фейков стали: возможная угроза ракетного удара, дополнительная мобилизация в рамках СВО, возможная блокировка YouTube, а также дефицит обезболивающих и материалов для стоматологий.

Эксперты «Лапши Медиа» рассказали, как изменилась механика создания фейков. В начале СВО украинская машина лжи активно использовала поддельные фото и видео, а хакеры пытались взломать крупные информационные ресурсы, органы исполнительной власти и СМИ. В этом же году хакерские атаки стали совершаться на ресурсы регионального уровня.