За криминальный маскарад в Саранске питерские налетчики получили 29 лет на троих

В столице Мордовии суд вынес приговор трем криминальным гастролерам из Санкт-Петербурга, провернувшим в Саранске «театральную» преступную операцию. Они устроили маскарад с переодеванием в форму сотрудников полиции и ограбили жертву в ходе мнимого обыска в квартире.

События разыгрались в Саранске осенью 2020 года. Живущий в республике 34-летний уроженец Молдовы собирался на своей машине отъехать от дома. Но ему во дворе преградил путь другой автомобиль. Выскочившие из него трое мужчин заявили, что проводят следственные действия и задерживают фигуранта дела по подозрению в преступлении (один из налетчиков специально переоделся в полицейскую форму). Уроженцу Молдовы приказали вернуться в свою квартиру, где будет произведен обыск и составлены протоколы.

В домашней обстановке «правоохранители» не церемонились и заставили «подследственного» выдать наличность в размере свыше 1 миллиона рублей и ювелирные украшения примерно на такую же сумму. После этого «силовики» покинули квартиру и скрылись в неизвестном направлении.

Прошло немного времени, и ограбленный уроженец Молдовы пришел к выводу, что стал жертвой инсценировки – мужчина обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска МВД по РМ смогли выйти на след налетчиков и задержать их в Санкт-Петербурге. Трое криминальных «актеров» были удивлены появлением на пороге своих квартир настоящих полицейских.

Следователи выяснили, что один из этого преступного трио получил информацию, что в Саранске живет уроженец Молдовы, который контролирует уличных попрошаек. Решительные жители северной столицы задумали хорошенько «потрясти» зажиточного товарища. Приехали в Саранск, сняли квартиру и несколько дней выясняли распорядок дня жертвы. А потом уже провернули свою операцию.

Захватив после разыгранного представления неплохой «навар», они сразу же покинули пределы Мордовии. Но вскоре были задержаны мордовскими оперативниками.

В суде все трое отрицали свою причастность к ограблению. Тем не менее, за разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере, двое получили 10 лет строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, а еще один - 9 лет «строгача» со штрафом в 300 тысяч рублей.